Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel mit leicht verletztem 15-Jährigen

Varel (ots)

Am Dienstag, 06.08.24, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 15-Jähriger aus Bockhorn mit seinem Fahrrad im Kreuzungsbereich Bockhorner Straße/Rahlinger Straße über die Radfahrerfurt in Richtung Varel. Hier wurde er von dem Fahrer eines nach links in die Rahlinger Straße abbiegenden Transporters übersehen und leicht touchiert und stürzte daraufhin. Der Fahrer des Transporters mit "WI"-Kennung setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der 15-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und/oder weitere Hinweise zum Unfallflüchtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

