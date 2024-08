Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Pedelec-Fahrern

Sande (ots)

Am Dienstag, 06.08.2024, gegen 13:20 Uhr, kam es in Sande auf der Straße Alt-Marienhausen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pedelec-Fahrern. Ein 56-Jähriger fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Sande, als ihm ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer aus entgegengesetzter Richtung entgegenkam. Aus bislang unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß beider Radfahrer. Die Männer stürzten und verletzten sich schwer. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat in Jever unter 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell