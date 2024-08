Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis

Jever (ots)

In den frühen Morgenstunden des 06.08.2024 führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Jever in der Straße An der Gotteskammer Geschwindigkeitsmessungen mit dem Lasermessgerät durch und kontrollierten hierbei einen 18-Jährigen auf seinem Roller, welcher mit einer Geschwindigkeit von 36 km/h durch die Messstelle gefahren war. Der 18-Jährige konnte nur eine Mofa-Prüfbescheinigung vorweisen, mit welcher nicht schneller als 25 km/h gefahren werden darf. Ihm wurde deshalb die Weiterfahrt untersagt. Den 18-Jährigen erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis.

