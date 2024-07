POL-OL: +++ Ermittlungen nach Raub in Wohnung - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots) - Nach einem Einbruch in eine Firma in der Kaiserstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen, bei der Tat konnten die Täter hochwertige Arbeitsmaschinen entwenden. Am Freitagmorgen wurden Beamte zu einem Einbruch in eine Firma in der Kaiserstraße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen bisher Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juli 2024) in die Räumlichkeiten ...

