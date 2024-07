Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Polizeibeamte überführen Verkäufer von entwendetem Freischneider der Marke STIHL

Oldenburg (ots)

Am vergangenen Freitag zeigte ein junger Bauunternehmer aus Bad Zwischenahn den Diebstahl eines Freischneiders und eines Laubbläsers (Marke = STIHL) an. Tatort war hier an der Oldenburger Straße, kurz vor dem Ortseingang von Oldenburg kommend. Den Freischneider hatte der Bauunternehmer bereits selbst auf einer Verkaufsplattform als Inserat entdeckt. Die Kriminalbeamten des PK Bad Zwischenahn nahmen diese Spur auf und verabredeten ein Treffen mit dem Verkäufer. Dieses fand in Westerstede statt, wo der Anbieter vom Stehlgut unter Mithilfe des Einsatz- und Streifendienst des PK Westerstede gefasst werden konnte. Nach abschließenden polizeilichen Maßnahmen wurde der bisher noch nicht polizeilich in Erscheinung getretene Täter entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Diebstahl und Hehlerei ermittelt. Die Ermittlungen zu weiteren Tätern dauern an. Hinweise zum Diebstahl, der sich zwischen dem 15. und 17.07.2024 ereignet haben muss, nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen (Az.: 899744).

