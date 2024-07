Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Bürogebäude - Diebesgut aufgefunden - Zeugen gesucht +++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Mittwoch, den 11.07.2024 auf Donnerstag, den 12.07.2024 kam es in der Zeit von 22:30 Uhr bis 05:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Bürogebäude an der Donnerschweer Straße.

Den ersten Ermittlungen zufolge drangen unbekannte Täter durch Aufhebeln von Türen und Fenstern in das Bürogebäude ein. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten, bevor sie mit Bargeld, EC-Karten, Lautsprechern und einem Firmenwagen als Beute unerkannt entkommen konnten.

Bei dem Firmenwagen handelt es sich um einen weißen Smart Fortwo, bei dem die hintere Hälfte des Fahrzeuges grün foliert ist. Die Täter führten den Firmenwagen mit dem Originalschlüssel, der zuvor aus dem Bürogebäude entwendet wurde. Anschließend stellten die Täter den Smart unter einer Autobahnbrücke in der Landwehrstraße ab, welcher am Donnerstag, den 12.07.2024 aufgefunden werden konnte.

Zwei der entwendeten EC-Karten warf eine männliche Person in Begleitung eines Kindes am Vormittag des 12.07.2024 in den Briefkasten einer Bankfiliale in der Bremer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die EC-Karten aufgefunden haben könnte und erhofft sich weitere Hinweise. Der Finder wird gebeten sich bei der Polizei zu melden, da er als Zeuge in Betracht kommt.

Bei dem Einbruch entstand hoher Sachschaden, da es sich bei dem Gebäude um eine alte historische Villa handelt und die beschädigten Fenster und Türen nun aufwendig restauriert werden müssen.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen (869522, 872548).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell