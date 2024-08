Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Schortens (ots)

Am Dienstagnachmittag, 06.08.24, kontrollierten Beamte des PK Jever in der Straße An der alten Bundesstraße einen E-Scooter-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Es konnten Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel erlangt werden, die durch einen Urintest bestätigt wurden. Dem 31-Jährigen wurde weiterhin eine Blutprobe entnommen und ihm die Weiterfahrt untersagt. Den Betroffenen erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

