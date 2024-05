Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Nach Unfall geflüchtet

Ein Rotlichtverstoß führte am Samstag in Süßen zu einem Unfall.

Um 18.15 Uhr war ein Unbekannter von Süßen in Richtung Schlat unterwegs. An der Zufahrt von der B10 Süßen/Schlat fuhr er mit seinem Auto geradeaus weiter und missachtete das Rotlicht. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 19-Jährigen. Die hatte Grün und bog, von der B10 kommend, in Richtung Schlat ein. Beide Fahrzeuge touchierten sich, wodurch am Smart ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, gab der Verursacher Gas und flüchtete in Richtung Schlat. Die Polizei Eislingen (Tel. 07161/8510) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge fuhr der Verursacher mit einem dunklen Pkw mit dem Teilkennzeichen GP-KL.

