Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer/in eines Damenrades gesucht!

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Bereits vor knapp einem Jahr, am Donnerstag, 24.08.2023, wurde nach einem räuberischen Diebstahl das abgebildete Damenrad mit Kindersitz, Rahmenfarbe blau-braun, von der Täterin vor einem Lebensmittelgeschäft in der Hundertwasserallee (Ortsteil Potenburg) zurückgelassen. Die bisherigen Ermittlungen bezüglich eines Eigentümers/ einer Eigentümerin verliefen bislang ergebnislos. Deshalb bittet die Polizei nun um Mithilfe: Wer kann Hinweise zu einem Eigentümer / einer Eigentümerin des Fahrrades geben? Wer hat dieses Fahrrad genutzt? Hinweise bitte an die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421 942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell