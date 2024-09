Polizei Düren

POL-DN: PKW Fahrer übersieht Kradfahrer

Düren (ots)

Am Freitagabend, gegen 19:20 Uhr, parkte ein 42-jähriger Dürener mit seinem PKW auf der Zollhausstraße in Birkesdorf. Als er beabsichtige auf der Fahrbahn zu wenden, um in Richtung Nordstraße weiter zu fahren, erfasste er einen 45-jährigen Dürener, der mit seinem Kraftrad die Zollhausstraße in Richtung Veldener Straße befuhr. Der Kradfahrer, der offensichtlich noch durch eine Vollbremsung versuchte die Kollision zu vermeiden, stürzte zu Boden und das Krad kollidierte mit dem PKW. Der verunfallte Kradfahrer wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen einem Dürener Krankenhaus zugeführt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der verunfallte Kradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Diese wurde ihm zuvor entzogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Zollhausstraße kurzzeitig gesperrt.

