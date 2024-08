Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall

Bellheim (ots)

Am Mittwochabend gegen 18:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Fortmühlstraße/L 539 in Bellheim ein Verkehrsunfall zwischen einem 64-jährigen Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer hatte die Vorfahrt des 34-jährigen Pkw-Fahrers missachtet. Der Radler wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme erbrachte ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,26 Promille, sodass dem Radfahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Am Fahrrad entstand ein Schaden von circa 250,-EUR, am Pkw ein Schaden von circa 500,-EUR. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

