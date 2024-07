Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Pkw auf Bundesstraße komplett ausgebrannt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, kurz nach 23.10 Uhr, teilten mehrere Verkehrsteilnehmer einen brennenden Pkw auf der Bundesstraße 317, bei der Anschlussstelle Schopfheim-Ost, mit. Der 40-jährige Fahrer befuhr die Bundesstraße als er plötzlich Rauch und Flammen aus dem Motorraum seines Pkw wahrnahm. Er hielt mit seinem Pkw auf der Bundesstraße an und verließ das Fahrzeug. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, aber ein Ausbrennen des Pkw nicht verhindern. Durch die enorme Hitzeentwicklung sei auch der Fahrbahnbeleg in Mitleidenschaft gezogen worden. Es wurde niemand verletzt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Neben der Feuerwehr und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Während den Lösch- und Bergungsarbeiten wurde bis 01.45 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Schopfheim-Ost und Schopfheim-Mitte eine Umleitung eingerichtet.

