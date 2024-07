Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Böllen: Motorradfahrer stürzt auf Landstraße

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, gegen 15.45 Uhr, stürzte auf der Landstraße 131 ein 64-jähriger Motorradfahrer. Er befuhr die Landstraße von Wembach kommend in Richtung Böllen, als er in einer scharfen Kurve vor Böllen eine Gefahrenbremsung einleiten musste, da vor ihm ein wegen einem Radfahrer langsam fahrender Pkw fuhr. Aufgrund Gegenverkehr war wohl ein Ausweichen nicht möglich. Aufgrund der Gefahrenbremsung verlor der 64-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Wegen einer vermeintlich fehlenden Schutzkleidung zog sich der 64-Jährige mehrere Schürfwunden am Körper zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Straßenmeisterei im Einsatz.

