Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Mehrere Fahrzeugführer mutmaßlich betrunken oder unter der Wirkung von berauschenden Mitteln unterwegs

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, in dem Zeitraum zwischen 20.10 Uhr bis 23.30 Uhr, kontrollierte die Polizei insgesamt vier Fahrzeugführer, welche mutmaßlich betrunken oder unter der Wirkung von berauschenden Mitteln in Lörrach unterwegs waren. Alle vier Fahrzeugführer waren dabei mit E-Scootern unterwegs. Gegen 20.10 Uhr kontrollierte die Polizei , wegen einem fehlenden Versicherungskennzeichen einen 29-jährigen Mann, der in der Weinbrennerstraße mit einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 29-Jährige unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand. Nach einem positiven Drogenvortest erfolgte im Krankenhaus eine Blutentnahme. Bei der Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der von dem 29-Jährigen benutzte E-Scooter wegen Abhandenkommen durch Diebstahl ausgeschrieben war. Der E-Scooter wurde beschlagnahmt. Gegen 20.50 Uhr gelangte ein 35-jähriger Mann zur Anzeige, da er in der Basler Straße / Weiler Straße einen E-Scooter führte, obwohl er aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke mit mehr fahrtauglich gewesen sein dürfte. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,6 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. In der Luisenstraße wurde gegen 21.10 Uhr, eine 21-jährige Fahrerin eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihr verlief ein Drogenvortest positiv. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Gegen 23.25 Uhr wurde in Brombach, in der Römerstraße, ein 32-jähriger Mann kontrolliert, da er mit seinem E-Scooter ohne Licht unterwegs war. Wegen wahrnehmbaren Alkoholgeruches wurde ein Alkoholvortest durchgeführt. Dieser Test ergab ein Ergebnis von fast 1,2 Promille. Auch hier folgte im Krankenhaus eine Blutentnahme.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell