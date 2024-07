Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Dieb in der Stadt unterwegs - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe!

Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.07.2024 auf Donnerstag, 25.07.2024, war in Kandern ein Dieb unterwegs. Aus einer Gartenhütte in der Soufflenheimer Straße wurde ein Ladekabel für ein Mobiltelefon entwendet. In der Straße "Ölmättle" wurde ein verschlossenes, schwarzes Rennrad der Marke Ridley Noah entwendet. Das Rennrad stand unter einem überdachten Freisitz. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro. An der gleichen Örtlichkeit wurden aus einem mutmaßlich nicht verschlossenen Keller zudem 4 bis 6 Flaschen alkoholische Getränke mitgenommen. Aus einer verschlossenen Garage wurde in der Ida-Preusch-Straße ein Pedelec der Marke Cube entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 3.500 Euro. In der Gartenstraße gelangte der Unbekannte über einen Schopf in einen Keller. Aus einem Gefrierschrank wurde ein Kuchen entwendet. Aus einem in dem Keller gelegenen Badzimmer wurden zudem kosmetische Erzeugnisse mitgenommen.

Am Donnerstag, 25.07.2024, kurz vor 04.00 Uhr wurde der mutmaßlich Täter in der Waldeckstraße von einer Videokamera erfasst.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 977800, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei dementsprechenden Feststellungen mit dem Polizeiposten in Verbindung zu setzen. Ebenso mögen sich bitte weitere Geschädigte melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell