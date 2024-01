Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Handfeste Auseinandersetzung in der Gisselberger Straße + berauscht gefahren + gegen Laterne gefahren + Ibiza gestreift

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Handfeste Auseinandersetzung in der Gisselberger Straße

Zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der auch ein Messer im Spiel war, kam es gestern Abend (18.01.2024), gegen 20:10 Uhr, in der Obdachlosenunterkunft. Die beiden offensichtlich alkoholisierten Männer waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst in einen verbalen Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endet. Im Verlauf dessen schlugen sich der 46-Jährige und sein 35-jähriger Kontrahent. Der 46-Jährige versuchte dabei offensichtlich mehrfach mit einem kleinen Küchenmesser in Richtung des 35-Jährigen zu stechen. Dieser konnte seinerseits die Angriffe abwehren, wurde jedoch verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Beamte nahmen den 46-Jährigen vorläufig fest. Es folgten die polizeilichen Maßnahmen auf der Marburger Wache und die Einleitung der Strafverfahren. Bei der Überprüfung des 46-jährigen Marburgers stellten die Ermittler fest, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Er sitzt nun in einer Hessischen Justizvollzugsanstalt ein.

Kirchhain- berauscht gefahren

Mit Promille und Drogen im Blut hat sich gestern (18.01.2024) eine 20-Jährige hinter das Steuer ihres VWs gesetzt und ist losgefahren. Gegen 23:55 Uhr hielten Stadtallendorfer Polizisten die Golf-Fahrerin in der Straße "Am Holderstrauch" an und kontrollierten die Frau. Es ergaben sich Hinweise auf Alkohol und Drogenkonsum. Sie pustete 0,25 Promille, ein Drogentest wies den Konsum von Amphetamin nach. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lohra-Nanz-Willershausen: gegen Laterne gefahren

Am Mittwochabend (17.01.2024), gegen 19:10 Uhr, fuhr ein Lkw mit Auflieger an der Ecke "In der Struth" und der B255 rückwärts gegen eine Laterne. Die Straßenlaterne, sowie ein unmittelbar in der Nähe befindlicher Befestigungspfosten eines Banners wurden beschädigt. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den 3.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Die Marburger Polizei bittet nun um Hinweise zu dem weißen Lkw mit Auflieger, sowie seinem Fahrer unter Tel: (06421) 406-0.

Ebsdorfergrund-Roßberg: Ibiza gestreift

Eine 30-Jährige stellte ihren Seat am Donnerstag (18.01.2024), um 15:30 Uhr in der Untergasse, Höhe der Hausnummer 25, am Straßenrand ab. Als sie rund eine Stunde später zu ihrem grauen Ibiza zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden am Rücklicht des Seat. Ein Zeuge meldete sich und gab an, ein Lkw sei aus er Straße "Am Bach" gekommen und habe beim Einbiegen in die Untergasse den Ibiza beim Vorbeifahren gestreift. Er Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Reparatur wird rund 300 Euro kosten. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallfahrer oder seinem LKW, mit dem Teilkennzeichen OF-ML ???? geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell