POL-FR: Laufenburg/Hochsal: Verdacht der Brandstiftung - Bauwagen in Brand gesteckt

Freiburg (ots) - Ein 61-jähriger Fahrer eines Lkw mit Kipper befuhr am Donnerstag, 25.07.2024, gegen 18.50 Uhr die Klettgaustraße, als an dem Lkw hinten links ein Reifen platzte. Er bog in die Berliner Straße ein und stellte den Lkw in der Ostpreußenstraße ab. Dort fing der Lkw im Heckbereich an zu brennen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe kann ...

