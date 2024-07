POL-FR: Landkreis Emmendingen: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Geschwisterpaar

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 05.07.2024, gegen 23 Uhr betraten sechs Personen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren unberechtigt das Geländes des Strandbades in der Schwarzwaldstraße in Freiburg. Anschließend nutzten sie die neu errichtete Wasserrutsche des Schwimmbades, ohne zu bemerken, dass das darunterliegende Schwimmbecken nicht mit Wasser gefüllt war. ...

