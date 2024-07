POL-FR: Freiburg-Altstadt: Balkonbrand führt zu Großeinsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, den 24.07.2024 gegen 18.55 Uhr betrat ein 64-jähriger Mann ein Sonnenstudio in der Hauptstraße in Denzlingen und forderte eine anwesende Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers auf, ihm die Tageseinnahmen auszuhändigen. Da die Frau jedoch keinen Zugriff auf die Münzinhalte der Automaten hatte, sperrte sie der Mann in den ...

