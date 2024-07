Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.07.2024, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer gegen 01:20 Uhr beim Vorbeifahren zwei in der Blumenstraße (Höhe Hausnummer 28) in Emmendingen geparkte Pkw und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Zeugen wurden auf den Unfall aufmerksam und konnten beobachten, wie sich ein heller Kleinwagen vom Unfallort entfernte.

Evtl. handelte es sich hier um einen Pkw der Marke VW, Modell Up.

Die Polizei hat am Unfallort Spuren gesichert und die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-5820) sucht weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell