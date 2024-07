Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Jugendliche mit Softair-Waffe sorgen für Polizei-Großaufgebot

Stadtkreis Freiburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 24.07.2024, auf Donnerstag 25.07.2024, gegen 01:00 Uhr mussten mehrere Polizeistreifen in die Tullastraße in Freiburg ausrücken.

Grund hierfür war die Meldung, dass mehrere Jugendliche auf dem Parkplatzes eines Schnellrestaurants augenscheinlich mit einer Schusswaffe herumhantieren und auf Personen zielen würden.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte mehrere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 17 feststellen und einer Kontrolle unterziehen.

Neben Tabakwaren konnte auch die vermeintliche Schusswaffe, eine Softair-Pistole, aufgefunden und sichergestellt werden. Zuvor hatte einer der Jugendlichen versucht, sich der Waffe in einem nahe gelegenen Gebüsch zu entledigen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu möglichen Verstößen aufgenommen.

