Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Sattelzug soll Radfahrer touchiert haben - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.07.2024, gegen 11.00 Uhr, soll im Gmeiniweg / Einmündung Hardtstraße ein Lkw einen 82-jährigen Radfahrer touchiert haben. Der 82-jährige Radfahrer soll den Gmeiniweg von der Bundesstraße kommend befahren haben. Er wollte der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Hardstraße folgen und dort auf den gemeinsamen Fuß-/Radweg aufzufahren. Währenddessen sei von hinten ein Sattelzug gekommen, welcher an der Einmündung geradeaus den Gmeiniweg weiterfuhr. Der Sattelzug habe den 82-jährigen Radfahrer touchiert, welcher dadurch stürzte. Der Fahrer des Sattelzuges fuhr weiter. Der 82-Jährige suchte einen Arzt auf. Er wurde leicht verletzt.

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Telefon 07621 98000, übernimmt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Sattelzug geben können. Insbesondere werden zwei Ersthelfer gesucht, welche sich wohl um den auf die Fahrbahn gestürzten 82-Jährigen kümmerten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell