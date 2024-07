Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Verdacht Körperverletzung

Schaufensterscheibe beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 22.30 Uhr, soll es vor einem Raumausstattungsgeschäft in der Hauptstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein. Dabei habe unter anderem einer der Männer den anderen Mann gegen das Schaufenster des Raumausstattungsgeschäftes gestoßen, welches dadurch zu Bruch ging. Auch sei der Mann, welche gegen das Schaufenster flog, von dem anderen Mann geschlagen worden. Beide Männer entfernten sich danach von der Örtlichkeit. Einer stieg als Mitfahrer in einen Range Rover ein, an welchem Schweizer Kennzeichen angebracht waren. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den beiden Männern geben können.

