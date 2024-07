Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Aufmerksamer Nachbar verhindert Diebstahl von Kleinkraftrad

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 22.50 Uhr, den Diebstahl eines roten Kleinkraftrades. In Istein, in der Straße "In der Vorstadt", bemerkte er, wie ein Unbekannter vom Hof seines gegenüberliegenden Nachbars ein rotes Kleinkraftrad wegschob. Er informierte die Polizei sowie seinen Nachbarn. Der Besitzer des Kleinkraftrades nahm zu Fuß die Verfolgung auf und entdeckte in einer angrenzenden Straße den Unbekannte, welcher sein Kleinkraftrad schob. Der Unbekannte bemerkte den Besitzer, ließ das Kleinkraftrad zurück und flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte soll etwa 1,80 Meter groß sein und trug ein rotes Oberteil.

