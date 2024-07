POL-FR: Freiburg-Haslach: Versuchter Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei nimmt dringend Tatverdächtige fest

Freiburg (ots) - Am Mittwochabend, 24.07.2024, gegen 18 Uhr befuhr eine 86-jährige Autofahrerin die Endinger Straße von Riegel kommend in Fahrtrichtung Riedhöfe. Im Bereich der Winzergenossenschaft streifte sie einen am Straßenrand ordnungsgemäß abgestellten Anhänger, verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand befindlichen Baum. Die ...

mehr