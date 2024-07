Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Zeugensuche nach Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 23.07.2024, gegen 16:00 Uhr, soll es in der Schwerzener Straße in Wutöschingen zu einem Vorfall zwischen einem Autofahrer und einem Kind gekommen sein. Der Autofahrer soll dem 11-jährigen Mädchen den Weg abgeschnitten haben, um sie mutmaßlich zu maßregeln. Das Ganze spielte sich in der Nähe der Bushaltestelle Brunnenäcker ab. Fahrgäste eines unmittelbar zuvor dort haltenden Busses könnten das Geschehen mitbekommen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen, Tel. 07746 9285-0, zu melden.

