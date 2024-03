Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Buntekuh

Räuberischer Diebstahl von diversen Flaschen Duschgel - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (27.03.2024) versuchte ein Mann in Lübeck-Buntekuh diverse Flaschen Duschgel aus einer Drogerie zu entwenden. Als er bei der Tatausführung von einer Angestellten entdeckt wurde, schlug er sie und floh mit dem Diebesgut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 15:30 Uhr, wurde eine Angestellte einer Drogerie in der Lübecker Ziegelstraße (Höhe Weidekamp) auf einen Mann aufmerksam, der sich bereits über ein Dutzend Flaschen Duschgel in seinen Rucksack gesteckt habe. Als die Angestellte den Tatverdächtigen ansprach, schlug er sie und flüchtete mit dem Diebesgut über die Ziegelstraße in Richtung der Beethovenstraße.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung mit Streifenwagen diverser umliegender Reviere, konnte der Tatverdächtige nicht mehr gefasst werden.

Das 2. Polizeirevier Lübeck hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der Körperverletzung aufgenommen. Vor diesem Hintergrund wird nun nach Zeugen gesucht, die den Tatverdächtigen am Mittwochnachmittag im Bereich der Ziegelstraße beobachtet haben.

Der Beschreibung nach soll es sich um einen ca. 35 - 40 Jahre alten, ca. 170 cm großen Mann mit kurzen, dunklen Haaren und westeuropäischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Zur Tatzeit soll er mit einer schwarzen Stoffmotorradjacke mit blauen Applikationen auf Brust und Rücken, einer dunklen Hose und schwarzen Stiefeln bekleidet gewesen sein. Während der Tat führte der Mann einen dunklen Rucksack mit sich. Sachdienliche Hinweise zu der gesuchten Person nimmt das 2. Polizeirevier Lübeck unter 0451 131-6245 oder luebeck.prev02@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell