Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Öffnender Autotür ausgewichen und weggerutscht

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.7.2023, 19.25 Uhr öffnete ein 49-jähriger Warendorfer seine Autotür auf der Dreibrückenstraße in Warendorf, um auszusteigen. Ein 65-Jähriger, der die Dreibrückenstraße mit seinem Pedelec befuhr und den Pkw passieren wollte, wich der sich öffnenden Tür aus. Dabei rutschte der Warendorfer mit seinem Fahrrad weg, stürzte und verletzte sich. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell