Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg i.H.

Datenscanner sichergestellt - Hinweise erbeten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Lübeck (ots)

Letzte Woche Dienstag (19.03.2024) wurden bei einer polizeilichen Maßnahme in Oldenburg zwei Datenscanner aufgefunden und sichergestellt. Diese konnten bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am besagten Dienstag wurden zwei mobile Datenlesegeräte nach einem Einsatz sichergestellt. Hierbei handelt es sich um einen Scanner des Herstellers Honeywell, Modell Dolphin CT60. Dieses Gerät wird nach derzeitigem Kenntnisstand vorwiegend im mobilen Transport oder der Paketzustellung verwendet. Auch eine Nutzung in der Gastronomie wäre denkbar. Enthalten ist eine SIM-Karte zur Datenverwendung. Das zweite Gerät stammt offensichtlich aus dem Einzelhandel. Es handelt sich um ein Zebra TC 610 K.

Wer Hinweise zur Herkunft dieser Geräte geben kann oder die Eigentümer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Oldenburg in Holstein in Verbindung zu setzen. Zu erreichen sind die Ermittler telefonisch unter der Rufnummer 04361-10550 oder per Email unter oldenburg.pst@polizei.landsh.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell