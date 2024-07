POL-FR: Murg: Auffahrunfall - drei Leichtverletzte

Freiburg (ots) - Eine Jugendliche auf einem Fahrrad ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 17:10 Uhr, in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen leicht verletzt worden. Die 13-jährige Radlerin hatte im Bereich einer Überquerungshilfe die Straße überquert und war dabei mit dem herannahenden Auto eines 75 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. ...

