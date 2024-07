Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Jugendliche auf Fahrrad wird leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Jugendliche auf einem Fahrrad ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 17:10 Uhr, in der Schaffhauser Straße in WT-Tiengen leicht verletzt worden. Die 13-jährige Radlerin hatte im Bereich einer Überquerungshilfe die Straße überquert und war dabei mit dem herannahenden Auto eines 75 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Dabei stürzte die Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Auto und das Pedelec wurden leicht beschädigt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt ca. 600 Euro.

