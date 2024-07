Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buchenbach: Wertgegenstände und Bargeld aus Pkw entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montagnachmittag, 22. Juli 2024, kam es in der Gewerbestraße in Buchenbach zu einem Diebstahl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen konnte ein Zeuge gegen 15:20 Uhr beobachten, wie ein zunächst Unbekannter in einen unverschlossenen Pkw einstieg, welcher auf einem Firmenparkplatz abgestellt war. Kurze Zeit später verließ er den Wagen und lief zu seinem in der Nähe wartenden Komplizen.

Der Zeuge und der hinzugekommene Besitzer des Pkws sprachen die beiden Männer daraufhin an und konnten sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Diese stellte bei der anschließenden Durchsuchung der Tatverdächtigen mutmaßliches Diebesgut sicher, darunter Wertgegenstände und Bargeld. Beide müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen mit tunesischer Staatsangehörigkeit und einen 21-Jährigen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit.

Der Polizeiposten Kirchzarten (Tel.: 07661/97919-0) sucht weitere Geschädigte oder Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können. Hinweise nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761/882-4421) rund um die Uhr entgegen.

