Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Zwei unbekannte Männer sollen am Montag, 22.07.2024, gegen 05.50 Uhr, in Schliengen die Geldbörse einer 22-jährigen Frau geraubt haben. Die 22-Jährige war zu Fuß zum Bahnhof unterwegs, als sie in der Unterführung der westlichen Umgehungsstraße, aus Richtung vom Fußweg der Brezelstraße kommend, von zwei unbekannten Männer abgepasst wurde. Einer der Männer habe die 22-Jährige körperlich angegangen und der zweite Mann deren Geldbörse geraubt.

Die zwei Männer können wir folgt beschrieben werden:

Erster Mann: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Statur, dunkel gekleidet, dunkle Handschuhe

Zweiter Mann: etwa 1,70 Meter groß, schlanke Statur, dunkel gekleidet, dunkle Handschuhe

Beide Männer sollen Gesichtsmasken getragen haben.

Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0 (24 h), hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachteten und sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell