Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verletzter Kradfahrer

Kyffhäuserland (ots)

Auf der B 85 auf Höhe Rathsfeld im Kyffhäuserland kam es am Freitag, den 15.03.2024 gegen 17:00 Uhr zu einem Unfall mit Personenschaden. Der Fahrer einer Kawasaki befuhr die B 85 von Bad Frankenhausen kommend in Richtung Kyffhäuser. In einer Rechtskurve kam der Fahrer mit seinem Krad nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und nach der Bergung ins Klinikum Sangerhausen verbracht. Am Krad entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10000.- Euro.

