Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Vandalismus an Turnhalle - Zeugenaufruf (15.06.2024 - 16.06.2024)

Oberndorf am Neckar (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Samstagabend, 18:30 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:30 Uhr, eine Sachbeschädigung auf dem Gelände der Turnhalle in Aistaig an der Schulstraße begangen. Die Unbekannten beschädigten eine Fensterscheibe, in dem sie eine Scheibe der Doppelverglasung einschlugen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf die Vandalen erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 / 81010.

