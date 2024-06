Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, K5541

Lkr. Rottweil) Frontalzusammenstoß auf der Horgener Straße - drei Verletzte Personen (10.06.2024)

Zimmern ob Rottweil - K5541 (ots)

Am vergangenen Montag, den 10.06.2024, gegen 11 Uhr, hat sich auf der Kreisstraße 5541 (Horgener Straße) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person schwere und zwei Personen leichte Verletzungen davongetragen haben. Ein 80-jähriger Citroen-Fahrer überquerte mit seinem Auto beim Verlassen einer Parkbucht die Gegenfahrbahn. Aus Richtung Zimmern kam ihm ein vorfahrtsberechtigter 87-jähriger Renault-Fahrer mit einer 74-jährigen Mitfahrerin entgegen. Beim Queren der Fahrbahn kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Autos, bei dem sich beide Fahrer leicht verletzten. Die Mitfahrerin des Renaults verletzte sich hingegen schwer und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten in umliegende Krankenhäuser. Die 74-Jährige wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

