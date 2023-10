Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Fitnessstudio - Bargeld gestohlen

Hückeswagen (ots)

In der Straße "An der Schloßfabrik" sind Kriminelle am Wochenende in das Büro eines Fitnessstudios eingebrochen. Im Tatzeitraum zwischen Freitag, 22 Uhr und Samstag (21. Oktober), 7:30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Bürotür und leerten eine Kasse mit einer geringen Menge Bargeld. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

