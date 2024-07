Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Tote Krebse - Hinweis auf reisende Pflasterreiniger

Freiburg (ots)

Anfang Juli verendeten in der Kander etliche Krebse und weitere Flussbewohner aus noch nicht gesichertem Anlass. Der für Umweltdelikte zuständige Fachdienst der Polizei, Gewerbe/Umwelt, ermittelt gemeinsam mit weiteren Experten nach der Ursache und insbesondere nach Verantwortlichen.

In einem möglichen Zusammenhang steht nun der Hinweis einer Anwohnerin in der Nähe der Kander, welche sich die Hofeinfahrt von reisenden Handwerkern mit Hochdruckreiniger und unbedenklichen Chemikalien hatte reinigen lassen. Sie nahm das Angebot an, welches ihr quasi an der Haustür unterbreitet wurde. Die Handwerker hatten ein Auto mit Schweizer Nummernschild (BL-) dabei und dürften auch noch im Bereich unterwegs sein.

Die Polizei nimmt im Zusammenhang mit diesem Delikt gerne jegliche Hinweise entgegen: Telefon: 07621/ 9800-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell