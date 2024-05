POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Feuer

Birkenfeld (ots) - Eine Sachbeschädigung an Fahrzeugen ereignete sich in dem Zeitraum zwischen 30.04.2024, ca. 22:00 Uhr und 01.05.2024, ca. 07:00 Uhr. Der Geschädigte parkte seinen PKW, einen schwarzen BMW, in dem o.a. Zeitraum auf dem Parkplatz in der Straße "Auf dem Römer". Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt war, stellte er Beschädigungen in Form von tiefen Kratzern rund um das gesamte Fahrzeug fest. Der ...

