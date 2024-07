Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Feuerwehreinsatz nach Inbetriebnahme einer PV-Anlage

Freiburg (ots)

Bei der Inbetriebnahme einer neu installierten PV-Anlage auf einem landwirtschaftlichen Hof im Außenbereich von Ühlingen-Birkendorf kam es am Mittwoch, 24.07.2024, gegen 16:10 Uhr, zu einem mutmaßlichen Kurzschluss. Die Feuerwehr rückte an. Die Stromzufuhr wurde getrennt, so dass es zu keinem offenem Feuer kam. Am Gebäude entstand kein Sachschaden.

