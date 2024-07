Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Alkoholisierter Mann beschädigt mehrere geparkte Fahrzeuge

Stadtkreis Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 25.07.2024, gegen 22:30 Uhr sind mehrere Fahrzeug-Außenspiegel durch einen zunächst Unbekannten in der Wentzingerstraße in Freiburg beschädigt worden.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, konnte eine männliche Person dabei beobachtet werden, wie diese lautstark die Wentzingerstraße entlang in Richtung Stühlinger Kirchplatz lief und dabei vereinzelt Außenspiegel an geparkten Fahrzeugen abtrat.

Als der Mann eine Streife der Bundespolizei erblickte, flüchtete dieser zunächst, konnte aber wenig später festgenommen werden.

Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, war der 39-Jährige deutlich alkoholisiert.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch den Mann mindestens zwei geparkte Autos beschädigt. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht abschließend fest.

Der Polizeiposten Freiburg-Stühlinger ermittelt nun gegen den Mann wegen Sachbeschädigung.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell