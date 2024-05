POL-GT: Einbruch in landwirtschaftlichen Verbrauchermarkt

Gütersloh (ots) - Werther (FK) - Sonntagabend (05.05., 18.49 Uhr) kam es auf der Borgholzhausener Straße in Höhe der Diekstraße zu einem schweren Unfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Halle (Westf.) kommend in Richtung eines dortigen Kreisverkehrs. Er beabsichtigte seine Fahrt in Richtung Borgholzhausen fortzusetzen. Zeitgleich fuhr eine 68-jährige Autofahrerin aus Richtung ...

mehr