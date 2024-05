Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizistin nach Widerstand leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montagmorgen (06.05., 07.40 Uhr) meldeten sich Zeugen bei der Polizei, da sie an einer Kindertagesstätte ein dreijähriges Kind ohne Begleitung auf der Straße angetroffen haben.

Als die Polizei hinzukam, erschien kurze Zeit später ein Mann vor der Kita an der Rhedaer Straße. Er gab an, ein Angehöriger des Kindes zu sein. Der Mann machte zunächst unschlüssige Angaben zu dem Verwandtschaftsverhältnis und dem Weglaufen des Jungen. Zudem konnte er sich nicht ausweisen. Um sich zu vergewissern, dass das Kind in die Obhut des Mannes gehört, fuhren sie gemeinsam seine Wohnanschrift am Pommernweg angefahren. Dort kippte die Stimmung des Mannes. Er griff die Polizisten im Flur des Hauses unvermittelt an. Dabei schlug er eine Polizistin ins Gesicht. Sie erlitt leichte Verletzungen.

Zwischenzeitlich erschien das Jugendamt der Stadt Gütersloh an der Anschrift. Das Amt und die Mutter des Kindes sind durch die Polizei informiert worden.

Gegen den 42-jährigen Gütersloher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Er wurde unmittelbar nach dem Einsatz mit zur Wache genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen, da er möglicherweise unter Drogeneinfluss stand.

