POL-GT: Zwei verletzte Polizisten nach Widerstand an der Alten Verler Straße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagnachmittag (05.05., 15.15 Uhr) wurde die Polizei über einen Firmeneinbruch am Bosfelder Weg informiert. Zeugen hatten einen Mann beobachtet, welcher sich an dem Rolltor einer Firma zu schaffen machte. Als die Polizei hinzukam, wurden ein Mann und eine Frau an einem nahestehenden Auto angetroffen. Sie gaben sich unwissend. In dem grauen Chevrolet lagen Werkzeuge und ...

