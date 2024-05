Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmeneinbruch am Bosfelder Weg

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Sonntagnachmittag (05.05., 15.15 Uhr) wurde die Polizei über einen Firmeneinbruch am Bosfelder Weg informiert. Zeugen hatten einen Mann beobachtet, welcher sich an dem Rolltor einer Firma zu schaffen machte. Als die Polizei hinzukam, wurden ein Mann und eine Frau an einem nahestehenden Auto angetroffen. Sie gaben sich unwissend. In dem grauen Chevrolet lagen Werkzeuge und diverse Kupferrohre. An der Firma war das Tor beschädigt. Ersten Angaben nach wurde aus dieser nichts gestohlen. Da nicht auszuschließen war, dass es sich bei den Sachen im Auto um Diebesgut aus vorausgegangenen Einbrüchen handelt, wurden die Sachen sichergestellt.

Gegen den Mann und einen weiteren Mann, welcher im Rahmen der ersten Maßnahmen ermittelt werden konnte, wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es handelt sich um 48- und 32-jährige Männer aus Oelde.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

