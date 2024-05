Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: "Party Location" in Brand geraten

Alkersleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am Mittwoch Morgen kam es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Ortslage Alkersben. Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein als Partyhütte genutztes Nebengelass auf einem Privatgrundstück in Brand.

Eine mögliche Brandursache ist derzeitig Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Ein technischer Defekt wird nicht ausgeschlossen.

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehren Alkersleben, Stadtilm, Dornheim, Elxleben, Riechheim und Dienstedt konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der 63jährige Eigentümer versuchte zunächst noch selbst zu löschen und musste leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell