LPI-GTH: Berauscht hinterm Steuer eingeschlafen

Gotha (ots) - Heute Morgen war eine 68-jährige Fahrerin eines BMW im Begriff ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Südstraße zu wenden. Im weiteren Verlauf kollidierte die Frau mit einem 73-jährigen Fahrer eines E-Bikes. Der Fahrradfahrer kam zu Fall, verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Polizei weist grundsätzlich darauf hin, dass das Tragen eines Fahrradhelmes vor ...

