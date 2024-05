POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Innerhalb des Flora-Westfalica Parks wurde am Freitagmittag (03.05., 13.20 Uhr) ein 13-jähriger Junge in Höhe einer Holzbrücke in der Nähe des Nordrings von zwei Anglern angesprochen. Die jugendlichen Angler forderten im Verlauf des Gesprächs Geld. Einer schlug den 13-Jährigen. Der eine hatte helle, der andere Jugendliche hatte dunkle Haare. Beide waren den Angaben nach ...

