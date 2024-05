Polizei Gütersloh

POL-GT: Jugendliche rauben Flasche - wichtige Zeugin gesucht

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Innerhalb des Flora-Westfalica Parks wurde am Freitagmittag (03.05., 13.20 Uhr) ein 13-jähriger Junge in Höhe einer Holzbrücke in der Nähe des Nordrings von zwei Anglern angesprochen. Die jugendlichen Angler forderten im Verlauf des Gesprächs Geld. Einer schlug den 13-Jährigen. Der eine hatte helle, der andere Jugendliche hatte dunkle Haare. Beide waren den Angaben nach ca. 16 Jahre alt. Als sich der 13-Jährige auf sein Fahrrad setzte und wegfuhr, lief ihm einer der Jugendlichen hinterher und griff nach einer Flasche, welcher der Junge in seinem Rucksack hatte. Damit rannte der bislang unbekannte Jugendliche zunächst davon.

Eine Zeugin auf einem E-Bike bemerkte die Auseinandersetzung, holte den Jugendlichen ein und nahm die Flasche des 13-Jährigen an sich.

Die Polizei sucht die Zeugin. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

