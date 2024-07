POL-FR: Weil am Rhein: Mutmaßlich betrunkener Pkw-Fahrer fährt gegen Straßenlaterne und flüchtet - unweit der Wohnanschrift vorläufig festgenommen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 25.07.2024, gegen 20.30 Uhr, übersah ein 21-jähriger Pkw-Fahrer beim Einfahren in die Freiburger Straße einen 87-jährigen Pkw-Fahrer. Der 21-Jährige wollte von einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes nach links in die Freiburger Straße einfahren und übersah dabei einen in Richtung Weil am Rhein fahrenden 87-jährigen ...

